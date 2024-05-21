В конце 2024 года российская компания "АвтоВАЗ" планирует начать выпуск модели Lada Vesta с механической коробкой передач производства Китая. Автомобили уже проходят тестирование, и если всё пройдёт по плану, они поступят в серийное производство.
Кроме того, рассматривается проект кроссовера на базе Lada Vesta с китайскими элементами, включая панорамную крышу и турбомотор мощностью 150 л. с, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Milhouse35 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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