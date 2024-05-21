Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 90,4082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 98,2971
ВСУ нанесли массированный удар по Юбилейному в пригороде Луганска, повредив 26 домов
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:55

ВСУ нанесли массированный удар по Юбилейному в пригороде Луганска, повредив 26 домов

В ЛНР были повреждены почти 30 домов в ходе обстрела ВСУ по поселку Юбилейный. На данный момент работники администрации пытаются провести ремонтные работы домов во восстановлению окон и дверей. Об этом сообщил начальник управления обеспечения города администрации Луганска Владимир Новиков.

В ходе обстрела, произведенного украинскими националистами, были повреждены 26 домов. В некоторых жилых постройках обвалилась кровля, а в остальных были выбиты окна.

Администрация обещала сначала восстановить стекла и двери, а потом произвести более детальный осмотр повреждений в самих квартирах.

Есть информация о том, что ВСУ нанесли массированный удар по поселку Юбилейный при помощи ракет французского производства - SCALP-EG.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Мир

Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах

Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе считает немыслимым введение Западом санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах.

Читать полностью
Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций

Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций

Минюст внес американскую Freedom House в реестр нежелательных организаций, также эстонскую организацию ККК - Stop Occupation of Karelia и украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым".

Читать полностью

Общество

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.

Читать полностью
Аллерголог Алешечкина поддержала идею об удалёнке для аллергиков

Аллерголог Алешечкина поддержала идею об удалёнке для аллергиков

Благодаря перехода на удалёнку аллергики смогут контролировать окружающую среду и облегчить симптомы. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказала врач-аллерголог Мария Алешечкина.

Читать полностью

Новости