В ЛНР были повреждены почти 30 домов в ходе обстрела ВСУ по поселку Юбилейный. На данный момент работники администрации пытаются провести ремонтные работы домов во восстановлению окон и дверей. Об этом сообщил начальник управления обеспечения города администрации Луганска Владимир Новиков.

В ходе обстрела, произведенного украинскими националистами, были повреждены 26 домов. В некоторых жилых постройках обвалилась кровля, а в остальных были выбиты окна.

Администрация обещала сначала восстановить стекла и двери, а потом произвести более детальный осмотр повреждений в самих квартирах.

Есть информация о том, что ВСУ нанесли массированный удар по поселку Юбилейный при помощи ракет французского производства - SCALP-EG.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)