У сестры жены Кузнецова обнаружили элитную недвижимость в Краснодаре

У семьи бывшего кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере, нашли частный особняк в престижном районе Краснодара.

По словам одной из работниц дома, данная недвижимость принадлежит сестре супруги Кузнецова Инне. Женщина сообщила, что хозяева дома прибывают за пределами страны, а приехать должны только в июне.

Ранее в доме Юрия Кузнецова во время проведенных обысков обнаружили более 100 миллионов рублей в валюте и рублях, а также предметы роскоши: золотые монеты, дорогие часы и др.