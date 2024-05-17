Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
  1. Главная
  2. Страна
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 8:46

У сестры жены Кузнецова обнаружили элитную недвижимость в Краснодаре

У семьи бывшего кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере, нашли частный особняк в престижном районе Краснодара.

По словам одной из работниц дома, данная недвижимость принадлежит сестре супруги Кузнецова Инне. Женщина сообщила, что хозяева дома прибывают за пределами страны, а приехать должны только в июне.

Ранее в доме Юрия Кузнецова во время проведенных обысков обнаружили более 100 миллионов рублей в валюте и рублях, а также предметы роскоши: золотые монеты, дорогие часы и др.

Мир

Россия готова снабжать Китай чистой энергией

Россия готова снабжать Китай чистой энергией

«Россия готова и способна бесперебойно и надежно обеспечивать китайскую экономику, предприятия, города и поселки экологически чистой и доступной энергией, светом и теплом», — сказал президент.

Читать полностью
Ушаков: Путин и Си обсудили ситуацию вокруг Украины тет-а-тет

Ушаков: Путин и Си обсудили ситуацию вокруг Украины тет-а-тет

Главы КНР и России подробно обсудили вопрос Украины.

Читать полностью

Общество

В Госдуме не поддержали отсрочку о призыве многодетных отцов

В Госдуме не поддержали отсрочку о призыве многодетных отцов

Депутаты объяснили свое решение.

Читать полностью
Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые выяснили, что хоровое пение может помочь в реабилитации после инсульта

Ученые из Университета Хельсинки обнаружили, что групповая реабилитация на основе пения помогает восстанавливать речевые навыки и социальную активность у людей с постинсультной афазией.

Читать полностью

Новости