В Курганской области провели срочную вакцинацию от гепатита в связи с поднятием уровня воды из-за паводков

В связи с паводками и поднятием уровня воды в Курганской области провели срочную вакцинацию от гепатита А среди населения, об этом сообщило ведомство Роспотребнадзора.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал предупреждение, что в Тоболе, Курган, вода может превысить особо опасных для жителей отметок в 700 и 850 сантиметров. Поднятие воды до подобных значений прогнозируется с 15 по 18 апреля.
Власти региона призывают эвакуироваться всех жителей области, а в особенности местных, проживающих в жилых районах в Тоболе. На данный момент, по последним данным, затопило 309 домов, 571 участок в пяти муниципальных округах.
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