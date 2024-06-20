МВД России объявило в федеральный розыск бывшую телеведущую на телеканале "Россия-1", сбежавшую в Прагу, Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма).

Принимаются меры к поимке подозреваемой в противоправных деяниях. В специальных службах уточнили что гражданка разыскивается по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Женщина родилась и выросла в Казани. Она работала в телевизионной компании "Татарстан" с 1998 по 2007 год, после чего перешла на телеканал "Россия". Два года назад она уволилась с работы и уехала из нашей страны.

Сейчас она ведёт YouTube-канал, в котором регулярно критикует свою родину, продвигает украинские фейки и выступает в поддержку ВСУ.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Dickelbers (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)