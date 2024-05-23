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Предприятие
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 13:58

Предприятие "Кубань-вино" перешло в управление структуры Россельхозбанка

Ведущий производитель вина в нашей стране, "Кубань-Вино", после перехода в госсобственность РФ теперь в структуре новой управляющей организацию - ею стала "дочка" Россельхозбанка "РСХБ-Финанс", таковы свежие данные из выписки ЕГРЮЛ.

Винодельческий холдинг перешёл в собственность государства в апреле текущего года. "Кубань-Вино" входила в число хозяйствующих субъектов, которые по иску Генпрокуратуры были изъяты у бывших собственников в счет взыскания "неосновательного обогащения" в ходе разбирательства в челябинском арбитраже.

Согласно отчетности минувшего года "Кубань-Вино", продемонстрировало рекордные результаты, выпустив более 95,5 миллионов бутылок вина (в позапрошлом году - 83,7 миллиона) и собрала около 109 тысяч тонн винограда.

Фото: pixabay.com/BabaMu (Creative Commons Attribution-ShareAlike).

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