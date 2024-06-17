Проблемы судоходства в Красном море и Аденском заливе, стали одними из причин нехватки контейнеров в Юго-Восточной Азии и КНР, ситуация зеркально отразилась на росте тарифов на грузоперевозки по всей планете, считают эксперты РИА Новости.

Удвоился срок оборачиваемости контейнеров в следствии того, что значительная часть грузоперевозчиков боятся отправлять суда через Суэцкий канал и теперь перемещают грузы из Азии в Европу вокруг Африки, считают в Asia Import Group.

"На фоне сбоев в расписании регулярных рейсов морских линий, в крупнейшем порту Объединённых Арабских Эмиратов, проблемы при погрузке. Хаб пытается стабилизировать ситуацию, совершенствует логистику", — говорит в интервью РИА Новости директор азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин.

Теперь возник дефицит контейнеров в КНР, спровоцировавший рост стоимости грузоперевозок, в том числе в нашей стране, а также роста сроков доставки товаров. Взаимосвязанная ситуация серьёзно отразилось и на железнодорожных отправках, констатируют аналитики.

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