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ЦБ дополнит перечень подозрительных операций критериями по сделкам с золотом
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:13

ЦБ дополнит перечень подозрительных операций критериями по сделкам с золотом

Регулятор выразил намерение расширить перечень признаков подозрительных операций для финансовых учреждений,дополнив его критериями сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них. Предполагается, что это будет отдельная часть посвященная данным гражданско-правовым нормам.

В частности, по информации РИА Новости, речь идёт о приобретении обычными гражданами драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет. По мнению ЦБ РФ это допустимо трактовать как подозрительную сделку. В случае, если такая операция носит "однонаправленный характер": то есть слитки покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.

В зону пристального внимания попадет и переуступка прав на драгметаллы за счет денег, поступивших недавно на банковский счет. В-третьих, если приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации, либо хранится там "в течение незначительного срока".

Также регулятор хочет взять под особый контроль сделки купли-продажи в этом сегменте, связанные с гражданами-нерезидентами. В рамках ужесточения требований финансовой дисциплины.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Stevebidmead (Creative Commons Zero)

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