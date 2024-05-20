Регулятор выразил намерение расширить перечень признаков подозрительных операций для финансовых учреждений,дополнив его критериями сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из них. Предполагается, что это будет отдельная часть посвященная данным гражданско-правовым нормам.

В частности, по информации РИА Новости, речь идёт о приобретении обычными гражданами драгметаллов в слитках как за наличный, так и безналичный расчет. По мнению ЦБ РФ это допустимо трактовать как подозрительную сделку. В случае, если такая операция носит "однонаправленный характер": то есть слитки покупаются, но не продаются, либо продаются в значительно меньшем объеме, чем покупаются.

В зону пристального внимания попадет и переуступка прав на драгметаллы за счет денег, поступивших недавно на банковский счет. В-третьих, если приобретение не оставляется на хранение в кредитной организации, либо хранится там "в течение незначительного срока".

Также регулятор хочет взять под особый контроль сделки купли-продажи в этом сегменте, связанные с гражданами-нерезидентами. В рамках ужесточения требований финансовой дисциплины.

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