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Константинов в том, почему необходимо развивать горный туризм в Крыму
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 11:26

Константинов в том, почему необходимо развивать горный туризм в Крыму

Развитие горного туризма даст новый толчок для улучшения курортной сферы в регионе. По его словам, у туристов есть большой интерес не только к морскому, но и к историческому виду отдыха. Об этом в интервью ТАСС заявил Владимир Константинов, председатель Государственного совета Республики Крым. Заявление было сделано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Те 4-5 месяцев активного отдыха формировали нашу экономику десятилетиями. Слава богу, у нас с природой все в порядке, мы сохранили вот эту красоту, ее неповторимость. Невероятную возможность имеет горный туризм, в Крыму он еще недостаточно развит. Новые проекты показывают, что люди хотят видеть два Крыма: морской и непростой, переплетающийся с Крымом историческим", — Прокомментировал Константинов.

Глава Госсовета региона подчеркнул, что до начала спецоперации на Украине регион принимал почти 9 миллионов туристов, а рекордный показатель в 10 миллионов был достигнут только один раз в советское время.

По его словам, дальнейшее развитие туристической отрасли и увеличение турпотока приведут к росту доходов в экономике республики и каждой крымской семьи. Ведь практически каждая семья в Крыму так или иначе связана с курортной сферой.

Константинов также отметил, что в регионе пользуется большим спросом лечебная медицина, и эта сфера будет развиваться и дальше. Уже реализовано множество проектов, связанных с грязелечением. На южном берегу есть санатории, которые имеют хорошую лечебную базу, квалифицированные команды и пользуются популярностью. Люди стремятся жить дольше и успешнее, быть красивыми — это направление современного времени.

Фото: NoPlayerUfa/ Воронцовський плац и Ай-Петри (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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