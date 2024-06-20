Ведущие отечественные банки, работающие с агропромышленным комплексом страны, с начала года ассигновали на кредитование сезонных полевых работ 553 млрд рублей, что на 17,8% больше, чем за такой же период предыдущего года, сообщает минсельхоз.

Один из лидеров отраслевого финансирования, Россельхозбанк нарастил объем кредитного портфеля на эти цели на 22,5%, до 393 млрд рублей, Сбербанк — на 7,6%, до 160 млрд рублей.

Суммарно максимальное количество средств получили сельхозтоваропроизводители Ростовской области (70,5 млрд рублей), Московской области (54,2 млрд рублей) и Краснодарского края (51,6 млрд рублей).

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