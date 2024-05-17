Кравцов: 20 мая пройдут всероссийские антитеррористические учения в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что 20 мая по всем российским школам запланированы учения при террористических действиях.
Данные учения носят чрезвычайно важное значение, так как необходимо обеспечить полную безопасность учеников и преподавателей в связи с проведением множества учебных мероприятий, в том числе и Основного госэкзамена, подчеркнул Кравцов.
Министр добавил, что данные учения и инструкции к ним разработаны совместно с МЧС, Росгвардией, Рособрнадзором, МВД РФ, поэтому все механизмы уже давно разработаны и отработаны.
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