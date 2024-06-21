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Кондратьев: Краснодарский край подвергся атаке беспилотников
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 7:05

Кондратьев: Краснодарский край подвергся атаке беспилотников

Гражданская инфраструктура Краснодарского края в ночь на 21 июня подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания", - написал в социальных сетях глава краевой власти.

СМИ подтверждают, что в разгар самой короткой ночи в году масштабный прилёт дронов зафиксирован в Темрюкском, Ейском и Северском районах Краснодарского края. Есть информация о проблемах на Ильинском НПЗ.

Сейчас на местах происшествий работают специальные службы. Идёт ликвидация последствий ЧП, оценивается ущерб. Информации о пострадавших нет.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дмитрий Cкляренко (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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