Гражданская инфраструктура Краснодарского края в ночь на 21 июня подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом «Южный». В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания", - написал в социальных сетях глава краевой власти.
СМИ подтверждают, что в разгар самой короткой ночи в году масштабный прилёт дронов зафиксирован в Темрюкском, Ейском и Северском районах Краснодарского края. Есть информация о проблемах на Ильинском НПЗ.
Сейчас на местах происшествий работают специальные службы. Идёт ликвидация последствий ЧП, оценивается ущерб. Информации о пострадавших нет.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Дмитрий Cкляренко (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
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