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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:23

РГ: "костюмы-невидимки" спасают жизни российским военным в зоне СВО

Экипировка, которая делает практически невидимыми российских бойцов на линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО отлично показала себя в боевых условиях, сообщает "Российская газета".

Пятеро однополчан в течении нескольких дней оставались нераскрытыми под огнём врага, пишет СМИ. Атаку на наше подразделение ВСУ корректировали с помощью дронов. Российские военные рассказали, что изначально маскировочные костюмы находились у них в рюкзаках. Находясь в убежище, солдаты неоднократно пытались выбраться наверх, однако обстрелы со стороны боевиков возобновлялись.

"Дроны начали преследовать бойцов, но как только "птица" подлетала, ребята садились на корточки и дроны их теряли. Дистанция была метров 10, очень низко. Так постепенно все вышли", - цитируют СМИ бойцов.

В ходе контрольных тестов на полигоне, представители компании разработчика рассказали и о применении ноу-хау, специального маскхалата "Кора". В природе нет горизонтальных линий, костюм сделан под текстуру древесной коры. Защита поможет военнослужащим, которые уходят работать в тыл врага на длительное время, или для тех, кто находится на линии огня, в зоне досягаемости БПЛА.

В ходе испытаний изделия тестировались в лесной местности с помощью дронов: мы поднимали в воздух беспилотники, оборудованные тепловизорами, и оператор пытался выследить людей. Обнаружить солдат в маскировочной амуниции у него не получилось, заключают разработчики снаряжения.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Igor Rudenko (Creative Commons Attribution 4.0)

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