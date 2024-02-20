Южнокорейские врачи-стажеры выступили против системы здравоохранения своей страны

Корейские стажеры, интерны и практиканты подали заявление об уходе из сотен больниц в знак протеста.
Уходя с рабочих мест связаны с протестной акцией, которая напрямую касается нынешней системы здравоохранения Южной Кореи. Сейчас число бастующих и недовольных врачей-стажеров насчитывает 6,5 тысяч человек.
Недавно власти объявили, что в отношении более 700 практикантов отдан приказ о немедленном возвращении к своим обязанностям, в противном случае: протестующим грозит до трёх лет лишения свободы.
Власти повысили квоты на получение высшего медицинского образования. Молодые врачи считают, что это приведёт к дефициту кадров в медицинской отрасли. В Кореи и без того не хватает врачей в провинциальных городах и регионах.
В Республике Корея на 1 тысячу человек насчитывается 2,6 тысяч специалистов в области медицинских услуг - это самый низкий показатель среди других стран. На фоне старения населения число медиков будет все больше сокращаться. По разным прогнозам - к наступлению 2035 года в Кореи нехватка врачей будет чувствоваться особенно остро.
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