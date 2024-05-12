Майнеров-надомников в России хотят взять под особый контроль, пишут "Известия". Планируется дистанционно мониторить уровни потребления электроэнергии в квартирах и выявлять добытчиков виртуальных денег. Всё дело в цене вопроса.

"Сейчас, если подпольные майнеры потребляют чрезмерный объем энергоресурса, то их счета всё равно оплачиваются по тарифам населения, которые существенно ниже тех, которые выставляют сбытовые компании для промышленности", - говорит член Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий при ФАС России Дмитрий Тортев.

Лазейку в скором будущем хотят накрепко закрыть. Для борьбы с так называемым "серым" майнингом хотят задействовать современные технологические средства мониторинга. Анализировать аномально высокие показатели потребления электроэнергии в многоквартирных жилых домах.

Сверхлимитные уровни потребления электроэнергии в квартирах будут выявлять дистанционно через счетчики, сравнивая заявленный расход с фактическим. В случае нарушения назначат штрафы - расчет будет сделан по более высокому тарифу, как для промышленных предприятий.

Заработать новые схемы контроля могут уже до конца года, как минимум в варианте пилотных проектов в ряде регионов страны.

Фото: Xiangfu