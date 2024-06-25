Депутаты одобрили в первом чтении изменения в федеральный закон "О библиотечном деле" в части ограничения доступа в публичных библиотеках к книгам, авторы которых признаны в нашей стране иностранными агентами, экстремистами и террористами, сообщает портал правовой информации России.
Произведения писателей, конфликтующих в российским законодательством, останутся в библиотченых фондах, но будут предоставляться в библиотеках "по особому порядку", а произведения, содержащие "антироссийскую риторику", отправят на "спецхранение", сформулировала тезисно суть новаций член комитета по культуре нижней палаты парламента Ольга Германова.
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