В Севастополь направлены специалисты федеральных медицинских центров. Московские клиники готовы принять пострадавших в результате атаки ВСУ по Севастополю, столичные врачи направлены для оказания помощи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — написал в социальных сетях руководитель столицы.
По информации федерального минздава в Крым направлена сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф минздрава России, федеральных медицинских центров и больниц города Москвы. Борт уже вылетел в направлении Севастополя.
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