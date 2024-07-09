Карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в Киргизии с середины весны этого года. Таковы условия латвийского разработчика местной платежной системы "Элкарт". Сейчас республика разрабатывает собственное программное обеспечение для того чтобы "Мир" снова начал функционировать в стране, рассказал министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев на форуме "Иннопром-2024".

"На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта", — сообщил чиновник.

Ранее, премьер-министр страны Акылбек Жапаров что республике важнее, чем России, нужно было, чтобы карты "Мир" работали в восточном государстве, так как ими пользовались живущие в РФ киргизы.

В феврале текущего года Национальная система платежных карт, оператор карт "Мир", была включена в санкционный список минфина Соединенных штатов, что поставило под вопрос обслуживание этих карт в тех странах, где они продолжали работать. Вероятно, в киргизском сегменте ситуация скоро изменится.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Мартин Итурбиде (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)