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Phileleftheros: Кипр лишил гражданства двух миллионеров из РФ Григоришина и Кесаева
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 15:12

Phileleftheros: Кипр лишил гражданства двух миллионеров из РФ Григоришина и Кесаева

Правительство Кипра лишило гражданства республики двух российских олигархов, обладателей так называемых "золотых паспортов": Константина Григоришина и Игоря Кесаева, сообщает издание Phileleftheros.

Оба предпринимателя инвестировали в экономику островного государства серьёзные суммы денег и по действующему тогда законодательству получили гражданство. Это был период президентства Димитриса Христофиаса, который находился у власти с 2008 по 2013 год.

Сейчас киприоты пересматривают принятые ранее решения. Власти включили бизнесменов в реестр "лиц повышенного риска". И инвестиции для получения статуса резидента в юрисдикции средиземноморского государства роли не играют.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/А.Савин (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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