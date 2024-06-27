Правительство Кипра лишило гражданства республики двух российских олигархов, обладателей так называемых "золотых паспортов": Константина Григоришина и Игоря Кесаева, сообщает издание Phileleftheros.
Оба предпринимателя инвестировали в экономику островного государства серьёзные суммы денег и по действующему тогда законодательству получили гражданство. Это был период президентства Димитриса Христофиаса, который находился у власти с 2008 по 2013 год.
Сейчас киприоты пересматривают принятые ранее решения. Власти включили бизнесменов в реестр "лиц повышенного риска". И инвестиции для получения статуса резидента в юрисдикции средиземноморского государства роли не играют.
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