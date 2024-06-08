Kia инициировала масштабный отзыв своих кроссоверов модели Telluride, причиной которого стали перегревающиеся электромоторы в передних креслах, что может привести к возгоранию. Отзыв затрагивает 462,8 тыс. автомобилей, выпущенных в период с 2020 по 2024 годы.

Информация о данной проблеме была опубликована на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Существует опасность возникновения пожара как во время движения, так и при парковке автомобиля. Отмечается случай в 2023 году, когда у одного из водителей вспыхнуло водительское кресло.

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