В России дилеры предлагают новые автомобили Toyota, Kia и Suzuki по цене менее 2 млн рублей с гарантией. Самой доступной моделью является Kia Pegas за 1,55 млн рублей с 2-летней дилерской гарантией и обязательным сервисом у дилера, оснащенный 1,4-литровым мотором (95 л. с.) и 4-ступенчатой АКП.
Toyota Vios стоит 1,9 млн рублей, имеет 1,5-литровый двигатель (109 л. с.) и базовые опции, включая кондиционер. Suzuki Swift доступен в Санкт-Петербурге за 1,8 млн рублей, оснащен 1,2-литровым двигателем (91 л. с.) и вариатором, с богатым набором опций, включая медиасистему с большим экраном и систему кругового обзора, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Navigator84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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