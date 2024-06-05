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Новая Kia Pegas с АКП и гарантией доступна в России за 1,55 млн рублей через дилеров
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:06

Новая Kia Pegas с АКП и гарантией доступна в России за 1,55 млн рублей через дилеров

В России дилеры предлагают новые автомобили Toyota, Kia и Suzuki по цене менее 2 млн рублей с гарантией. Самой доступной моделью является Kia Pegas за 1,55 млн рублей с 2-летней дилерской гарантией и обязательным сервисом у дилера, оснащенный 1,4-литровым мотором (95 л. с.) и 4-ступенчатой АКП.

Toyota Vios стоит 1,9 млн рублей, имеет 1,5-литровый двигатель (109 л. с.) и базовые опции, включая кондиционер. Suzuki Swift доступен в Санкт-Петербурге за 1,8 млн рублей, оснащен 1,2-литровым двигателем (91 л. с.) и вариатором, с богатым набором опций, включая медиасистему с большим экраном и систему кругового обзора, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Navigator84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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