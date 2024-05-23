Kia Mohave, продававшийся в странах, включая Россию, США, Южную Корею, страны Ближнего Востока, ЮАР и Китай, будет снят с конвейера в Хвансоне во второй половине 2024 года. Производственные мощности освободятся для нового пикапа Kia Tasman, который дебютирует в 2025 году и будет продаваться в том числе в Австралии, Южной Корее, Африке и на Ближнем Востоке.
Mohave был известен своим дизельным двигателем V6 и полным приводом, но снижение продаж стало причиной его снятия с производства. Tasman, возможно, унаследует некоторые технические решения от Mohave, включая дизельный двигатель, и в 2026 году планируется выпуск его полностью электрической версии, сообщает Motor.
Фото: commons.wikimedia.org/Benespit (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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