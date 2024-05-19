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В России стал доступен к покупке кроссовер Kia Sportage Ace по цене в 3,5 млн рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:07

В России стал доступен к покупке кроссовер Kia Sportage Ace по цене в 3,5 млн рублей

В России начались продажи кроссовера Kia Sportage Ace/R по цене от 3,455 млн рублей. Эти автомобили, произведенные в Китае для местного рынка, привозятся в Россию через параллельный импорт.

В комплектации автомобиля присутствуют цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, кожаная отделка кресел и различные электронные помощники, сообщает Южный Автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org/JustAnotherCarDesigner (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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