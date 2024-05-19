В России начались продажи кроссовера Kia Sportage Ace/R по цене от 3,455 млн рублей. Эти автомобили, произведенные в Китае для местного рынка, привозятся в Россию через параллельный импорт.

В комплектации автомобиля присутствуют цифровая приборная панель, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, кожаная отделка кресел и различные электронные помощники, сообщает Южный Автомобиль.

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