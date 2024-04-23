Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 93,2519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 99,3648
Kia представила рамный пикап Tasman с австралийским дизайном
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:52

Kia представила рамный пикап Tasman с австралийским дизайном

Kia представила рамный пикап Tasman с рисунками в австралийком стиле, выполненными художником Ричардом Бойд-Данлопом. Автомобиль планируется к выпуску в 2025 году и будет доступен на рынках Южной Кореи, Африки и Ближнего Востока, с основным уклоном на австралийский рынок. Tasman обещает быть универсальным пикапом, пригодным для работы и отдыха.

Автомобиль предлагает два варианта кабины: с двухрядной и двумя дверями. Основой для Tasman служит платформа Kia Mohave, с грузоподъемностью около тонны.

В салоне ожидается акцент на комфорт, с элементами, взятыми из Kia EV9, такими как два экрана, сиденья с функцией памяти и отсек для беспроводной зарядки телефона. Возможные двигатели включают 2,2-литровый турбодизель и более мощную трехлитровую версию, а также планируется полностью электрическая модель, выход которой ожидается в конце 2026 года.

Премьера топливного варианта запланирована на конец текущего года, с выходом на рынок в 2025 году. Tasman будет конкурировать с моделями, такими как Toyota Hilux, Volkswagen Amarok и Ford Ranger, превосходя их размерами и предлагаемыми возможностями, сообщает Motor.

Мир

WSJ: Трам называл Украину частью России

WSJ: Трам называл Украину частью России

Дональд Трамп критиковал Украину за коррумпированность и называл её частью России.

Читать полностью
В Финляндии решили закрыть музей Ленина в городе Тампере

﻿В Финляндии решили закрыть музей Ленина в городе Тампере

Это был первый музей Владимира Ленина открытым за границей СССР. Находится он в комнате, где впервые встретились Ленин и Сталин.

Читать полностью

Общество

В 2025 году выйдут все 20 томов издания

В 2025 году выйдут все 20 томов издания "История России" в 30-ти книгах

В 2013 году Владимир Путин дал задание профессиональному историческому сообществу издать историю России в современном академическом виде, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Всего выйдет 20 томов в 30-ти книгах.

Читать полностью
Исследование компании

Исследование компании "Ромир": россияне доверяют китайским автомобилям меньше, чем европейским

Исследование компании "Ромир" показало, что доверие россиян к китайским автомобилям все еще значительно ниже, чем к европейским маркам.

Читать полностью

Новости