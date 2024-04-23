Kia представила рамный пикап Tasman с рисунками в австралийком стиле, выполненными художником Ричардом Бойд-Данлопом. Автомобиль планируется к выпуску в 2025 году и будет доступен на рынках Южной Кореи, Африки и Ближнего Востока, с основным уклоном на австралийский рынок. Tasman обещает быть универсальным пикапом, пригодным для работы и отдыха.
Автомобиль предлагает два варианта кабины: с двухрядной и двумя дверями. Основой для Tasman служит платформа Kia Mohave, с грузоподъемностью около тонны.
В салоне ожидается акцент на комфорт, с элементами, взятыми из Kia EV9, такими как два экрана, сиденья с функцией памяти и отсек для беспроводной зарядки телефона. Возможные двигатели включают 2,2-литровый турбодизель и более мощную трехлитровую версию, а также планируется полностью электрическая модель, выход которой ожидается в конце 2026 года.
Премьера топливного варианта запланирована на конец текущего года, с выходом на рынок в 2025 году. Tasman будет конкурировать с моделями, такими как Toyota Hilux, Volkswagen Amarok и Ford Ranger, превосходя их размерами и предлагаемыми возможностями, сообщает Motor.
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