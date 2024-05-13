По последним данным стало известно, что 100 солдат ВСУ взяли в плен, а также 170 украинских боевиков были уничтожены во время боевых действий за Волчанск, находящийся в Харьковской области.
Среди уничтоженных противников, кто воевал за ВСУ, значились члены Русского добровольческого корпуса*.
ВС РФ удалось отодвинуть линию фронта от российских границ на 10 километров благодаря активным действиям российских солдат.
На данный момент силами российской армии удалось добиться больших успехов на Харьковском направлении, что позволило серьезно отодвинуть скопления солдат ВСУ от российских границ.
РДК* - запрещенная в России теоористическая организация
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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