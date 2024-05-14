Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 91,633
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 98,8486
Буданов: состояние ВСУ на Харьковском направлении критическое
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:11

Буданов: состояние ВСУ на Харьковском направлении критическое

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что на данный момент состояние ВСУ на Харьковском направлении приближается к критической отметке.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что остатки украинских националистов находятся в районе населенных пунктов под Харьковым, но из-за позиций российских солдат ВСУ невозможно будет никуда отступить.

Буданов также добавил, что никого не осталось в резерве Вооруженных сил Украины, чтобы перебросить подкрепление в Харьковскую область.

Фото: commons.wikimedia.org/Yevheniy Shynkar

Мир

Захарова назвала

Захарова назвала "отчаянной" ложь Сунака о ядерной эскалации со стороны Путина

Российский МИД назвал слова Сунака о ядерной эскалации "отчаянной ложью".

Читать полностью
США нашли Patriot для Украины

США нашли Patriot для Украины

Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.

Читать полностью

Общество

Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Отчисленному из МГУ студенту придётся покинуть Россию.

Читать полностью
В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.

Читать полностью

Новости