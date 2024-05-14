Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен РФ в список экстремистов и террористов) заявил, что на данный момент состояние ВСУ на Харьковском направлении приближается к критической отметке.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что остатки украинских националистов находятся в районе населенных пунктов под Харьковым, но из-за позиций российских солдат ВСУ невозможно будет никуда отступить.
Буданов также добавил, что никого не осталось в резерве Вооруженных сил Украины, чтобы перебросить подкрепление в Харьковскую область.
Фото: commons.wikimedia.org/Yevheniy Shynkar
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