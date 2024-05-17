Россия на данный момент не рассматривает вариант захвата Харькова, по словам Владимира Путина. В ходе пресс-конференции после визита в Китай, президент уточнил:
"На текущий момент специальных планов по Харькову у нас нет".
Президент подчеркнул, что российские вооружённые силы действуют успешно и продвигаются в соответствии с заранее определённым планом. Путин также обратил внимание на ситуацию в Харькове, указав, что ответственность за действия в этом направлении лежит на Вооружённых силах Украины, сообщает РИА Новости.
"Они осуществляют обстрелы посреди города, в том числе по жилым районам. Я уже заявлял публично, что в случае продолжения таких действий нам придётся создать зону безопасности, санитарную зону", — добавил он.
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