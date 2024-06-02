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Казахстан и Южная Корея стали основными поставщиками мороженого в РФ
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:30

Казахстан и Южная Корея стали основными поставщиками мороженого в РФ

Почти 90% поставок в нашу страну из-за рубежа приходится на продукцию из Казахстана и Южной Кореи, приводит свежие данные по итогам первого квартала текущего года мировая платформа ООН Comtrade. Казахские поставщики с большим отрывом лидируют среди российских потребителей: объемы их экспорта превысили в денежном выражении 2,3 миллиона долларов.

Второе место уверенно держит Южная Корея, из этой страны поступило мороженого на 1,2 миллиона долларов. Таким образом, на два восточных государства пришлось 88% всего импорта в Россию от общих за январь-март почти четырёх миллионов долларов.

Однако, эксперты отмечают, что топ-рейтинг может быть не полным, поскольку также поставляющая отечественным потребителям молочный товар Белоруссия теперь не раскрывает данные об отгрузке данной продукции.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Panorama360 (Attribution-Share Alike 4.0)

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