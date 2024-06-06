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На ПМЭФ было заключено соглашение о создании аквапарка и гостиницы на берегу Балтики
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:10

На ПМЭФ было заключено соглашение о создании аквапарка и гостиницы на берегу Балтики

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Калининградской области заключило соглашения с компаниями "Волна" и "Янтарное" о создании крупных туристических объектов.

Проекты включают строительство аквапарка вблизи поселка Сокольники и пятизвездочной гостиницы в Пионерском. Общий объем инвестиций составит более 80 млрд рублей.

Оба проекта одобрены региональным инвестсоветом и предусматривают создание значительного количества рабочих мест, введение объектов в эксплуатацию планируется с 2027 по 2029 годы.

Фото: commons.wikimedia.org/Anton Zelenov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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