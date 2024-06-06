На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Калининградской области заключило соглашения с компаниями "Волна" и "Янтарное" о создании крупных туристических объектов.

Проекты включают строительство аквапарка вблизи поселка Сокольники и пятизвездочной гостиницы в Пионерском. Общий объем инвестиций составит более 80 млрд рублей.

Оба проекта одобрены региональным инвестсоветом и предусматривают создание значительного количества рабочих мест, введение объектов в эксплуатацию планируется с 2027 по 2029 годы.

Фото: commons.wikimedia.org/Anton Zelenov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)