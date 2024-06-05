Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 88,7574
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 96,563
Минспорт: через пять лет в РФ физкультурой и спортом займутся 70% населения
  1. Главная
  2. Спорт
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:25

Минспорт: через пять лет в РФ физкультурой и спортом займутся 70% населения

Более двух третей россиян планирует за пять лет привлечь к занятиям физкультурой и спортом новый профильный министр Михаил Дегтярев. К 2036-му году физкультурников и спортсменов в нашей стране должно стать три четверти от всего населения.

"Сегодня в России 56% граждан регулярно занимаются физической активностью и спортом. К 2030 году планируется привлечь к занятиям физкультурой и спортом 70% россиян, а к 2036 году — 76%", — заявил на совещании под председательство президента России Владимира Путина чиновник.

Одновременно, экс-губернатор Хабаровского края попросил наделить полномочиями по лицензированию всех физкультурно-спортивных организаций региональные органы власти. Это позволит контролировать качество оказываемых населению услуг, в том числе обеспечить их безопасность.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Yoga4love (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Мир

Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке

Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке

Восстановление соглашения об СПВД позволит остановить эскалацию.

Читать полностью
В США открыли «Какузей» — музей окаменелых фекалий

В США открыли «Какузей» — музей окаменелых фекалий

На юго-западе США, в штате Аризона, американец, известный коллекционированием окаменевших фекалий и занесённый в Книгу рекордов Гиннеса, решил продемонстрировать своё увлечение в собственном музее. О произошедшем рассказывает британская вещательная корпорация BBC.

Читать полностью

Общество

Мишустин: в РФ заработает программа развития фотоники на предстоящие 5 лет

Мишустин: в РФ заработает программа развития фотоники на предстоящие 5 лет

В России будет разработана комплексная целевая программа развития фотоники на период до 2030 года. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам своей рабочей поездки в Нижегородскую область. Разработчиками проекта станут минпромторг, минобрнауки, минфин и госкорпорация «Росатом», сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Читать полностью
В период экзаменов вырос спрос на успокоительные препараты и психологов

В период экзаменов вырос спрос на успокоительные препараты и психологов

В период экзаменов школьники и студенты стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам, а также покупать успокоительные препараты. Спрос на них вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а цена в аптеках увеличилась на 27%.

Читать полностью

Новости