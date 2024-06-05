Более двух третей россиян планирует за пять лет привлечь к занятиям физкультурой и спортом новый профильный министр Михаил Дегтярев. К 2036-му году физкультурников и спортсменов в нашей стране должно стать три четверти от всего населения.

"Сегодня в России 56% граждан регулярно занимаются физической активностью и спортом. К 2030 году планируется привлечь к занятиям физкультурой и спортом 70% россиян, а к 2036 году — 76%", — заявил на совещании под председательство президента России Владимира Путина чиновник.

Одновременно, экс-губернатор Хабаровского края попросил наделить полномочиями по лицензированию всех физкультурно-спортивных организаций региональные органы власти. Это позволит контролировать качество оказываемых населению услуг, в том числе обеспечить их безопасность.

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