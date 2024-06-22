Китайские потребители в мае этого года приобрели у российских контрагентов бурого угля на рекордные с осени позапрошлого года 53 миллиона долларов, суммарные поставки угля превысили в Поднебесную в последний весенний месяц достигли одного миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Кроме бурого угля в КНР идут поставки из нашей страны каменного угля и кокса. В мае импорт каменного угля снизился на 2%, при этом превысил 948 миллионов долларов. Поставки кокса подскочили в 2,7 раза и превысили 763 тысячи долларов, максимальных с февраля текущего года.

Аналитики связывают высокие показатели с разрешением транспортно-логистических сбоев, а также решением проблемы с безналичными расчётами, с которой столкнулись участники внешнеэкономической деятельности между двумя государствами в начале 2024 года.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Antti Leppänen (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)