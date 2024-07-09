Китайские инвесторы вложили 817 миллиардов рублей в проекты, которые сейчас реализуются на Дальнем Востоке, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"На Дальнем Востоке с участием китайского капитала реализуется 51 инвестпроект с общим объемом инвестиций 817 миллиардов рублей. В том числе это строительство Амурского газохимического комплекса с инвестициями более 700 миллиардов рублей и ряд других проектов", — поделился зампред кабмина РФ.
Сегодня во Владивостоке завершается 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева.
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