Двое китайских граждан: мужчина по фамилии Ван и его жена Чжоу, выявлены спецслужбами Поднебесной, заявило Министерство государственной безопасности КНР. По предварительным данным речь идёт о завербованных агентами британской разведслужбы MI6 двух сотрудников центральных государственных органов Китая.
По информации, попавшей в СМИ, подозреваемы девять лет назад проходил учёбу в Англии. В это время гостя из КНР приглашали на ужины и экскурсии, тайно организованные королевскими спецслужбами. Мужчину трудоустроили на неполный рабочий день с высоким вознаграждением в сферу консалтинга.
Спустя некоторое время MI6 предложила китайцу службу в интересах британского правительства за серьёзное вознаграждение и гражданин ответил согласием. Он обучился шпионажу и вернулся на Родину для сбора разведданных.
Далее привлёк для своей деятельности и супругу, которая была сотрудников в одном из важных государственных подразделении систему госвласти Китая. Сейчас о судьбе выявленных агентов достоверной информации нет.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Gerd Eichmann (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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