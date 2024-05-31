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КНР стала ключевым потребителем российского мороженого за рубежом
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 8:21

КНР стала ключевым потребителем российского мороженого за рубежом

По итогам первого квартала текущего года китайские потребители в пять раза нарастили закупки российского мороженного по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего, приводит свежие данные ООН Comtrade. За три месяца 2024 года КНР закупила в РФ мороженого на 1,1 млн долларов, годом ранее этот показатель евда превышал 0,2 млн долларов.

Так же с января по март месяцев в число ключевых импортёров мороженого из нашей страны вошли Казахстан и Киргизия, с показателями 984,8 тысяч долларов и 161,5 тысяч долларов соответственно.

Согласно открытым данным, вошли в топ-5 любителей российского мороженого Армения и США: за первый квартал они купили этого продукта на 92,2 и 75,8 тысячи долларов.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Игорь Овсянников (Creative Commons CC0 1.0)

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