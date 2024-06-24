Китайская республика с радостью воспринимает курс на укрепление сотрудничества РФ и КНДР, это придаст стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах КНР, считает руководитель Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао.
"Наши страны — дружественные соседи. КНР, РФ и КНДР обладают высокой степенью политического взаимодоверия. Поэтому Китайская республика с радостью смотрит на то, как отношения России и Северной Кореи крепнут и становятся более тесными", — говорит аналитик.
Подписанный на минувшей неделе президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве это соглашение, принятое двумя суверенными державами, оно не должно подвергаться вмешательству других государств.
Фото: kremlin. ru/Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0 International)
ЕС нашёл способ обойти вето Венгрии на поставку оружия Киеву
Обходной путь поможет Брюсселю закупить оружие для ВСУ в обход вето Венгрии и выдать Киеву кредит на 50 млрд долларов от G7.
Экономист Беюкшахин: Турция не хочет терять туристов из РФ из-за роста цен
Турецкий бизнес не хочет терять российских туристов из-за серьёзно выросших цен как на услуги отельеров, так и в целом во всём сегменте, констатирует в интервью РИА Новости экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин.
Ипотечный брокер Ракута: в июле вырастет стоимость аренды жилья на 5%
Стоимость аренды жилья увеличится на 5% в июле по сравнению с текущим месяцем. Об этом информировал российское интернет-издание "Газета.Ru" ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
В ГД хотят лишать прав за незаконную установку знака "Инвалид" на машину
Депутаты ЛДПР создали законопроект, позволяющий отбирать водительские права у граждан, которые повторно нелегально применяли знак «Инвалид» на своём транспортном средстве. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости, информирующее о предложенном нововведении.