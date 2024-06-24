Китайская республика с радостью воспринимает курс на укрепление сотрудничества РФ и КНДР, это придаст стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах КНР, считает руководитель Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао.

"Наши страны — дружественные соседи. КНР, РФ и КНДР обладают высокой степенью политического взаимодоверия. Поэтому Китайская республика с радостью смотрит на то, как отношения России и Северной Кореи крепнут и становятся более тесными", — говорит аналитик.

Подписанный на минувшей неделе президентом РФ Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве это соглашение, принятое двумя суверенными державами, оно не должно подвергаться вмешательству других государств.

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