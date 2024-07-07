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WSJ: КНР оказался в
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WSJ: КНР оказался в "список угроз" НАТО

На предстоящем саммите НАТО в США 9-11 июля обсудят СВО, корректировку военных расходов в Евросоюзе, а также Китай, который в недавно оказался в "списке угроз" альянса, анонсирует повестку заседаний The Wall Street Journal. Сразу несколько стран участников объединения подозревают КНР в причастности к шпионажу, кибератакам и масштабным кампаниям по дезинформации.

По информации дипломатических источников в руководстве блока, в итоговом коммюнике Североатлантический альянс осудит Китайскую республику за поддержку России при проведении специальной операции на Украине. На этом фоне представители Москвы и Пекина не раз отвергали заявления о том, что КНР оказывает ВС России военную поддержку или поставляет ей оружие, боеприпасы и компоненты к ним.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Государственный департамент США (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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