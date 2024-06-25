Китайский бизнес направил в мае в нашу страну легковых автомобилей на рекордную с ноября минувшего года сумму в 1,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Экспорт в данном сегменте из КНР в РФ устойчиво увеличивается уже четвертый месяц подряд: по сравнению с апрелем продажи в денежном выражении подросли почти на 12%, а по сравнению с аналогичным периодом минувшего года — сразу на 65%.
Суммарно по итогам последнего весеннего месяца китайские дилеры реализовали за рубеж легковых авто на более чем на восемь миллиардов долларов. Поставки в Россию в этом объёме превысили 16% этой суммы, что позволило нашей стране занять первую строчку в рейтинге покупателей.
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