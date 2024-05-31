Власти Китайской республики отклонили приглашение на конференцию по Украине. Мероприятие планируют провести в Швейцарии в июне, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
В Пекине посчитали что не имеет смысла принимать участие в данной встрече, поскольку оказались не исполнены условия КНР для участия в мероприятии. О каких условиях речь, не уточняется.
Ранее от посещения Бюргенштока 15-16 июня, где анонсировано мероприятие отказался президент Бразилии Лула да Силва. Лидеры ряда стран также решили не ехать сами на встречу, участие некоторых делегаций также под вопросом.
Президент США Джо Байден также пока не дал окончательного ответа об уровне участия в мероприятии Соединенных штатов.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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