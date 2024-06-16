Между Китаем и Иркутской областью достигнуто 11 инвестсоглашений и экспортных контрактов в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования. Документы подписаны на сумму более 50 млрд рублей в ходе визита губернатора российского региона Игоря Кобзева в Пекин. Официальная информация об успешных итогах поездки главы субъекта федерации размещена на сайте правительства Иркутской области.
Деловое сотрудничество выстраивается напрямую бизнесменами КНР и региональными предпринимателями не только в приграничных территориях. По оценке экспертов, варианты межрегиональных инвестпроектов становятся эффективными механизмами обхода санкционных ограничений, введённых Западом в отношении ряда отечественных предприятий и целых отраслей, а также банковского сектора.
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