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КНР и Иркутская область парафировали инвестсоглашения на 50 млрд рублей
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:01

КНР и Иркутская область парафировали инвестсоглашения на 50 млрд рублей

Между Китаем и Иркутской областью достигнуто 11 инвестсоглашений и экспортных контрактов в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности и образования. Документы подписаны на сумму более 50 млрд рублей в ходе визита губернатора российского региона Игоря Кобзева в Пекин. Официальная информация об успешных итогах поездки главы субъекта федерации размещена на сайте правительства Иркутской области.

Деловое сотрудничество выстраивается напрямую бизнесменами КНР и региональными предпринимателями не только в приграничных территориях. По оценке экспертов, варианты межрегиональных инвестпроектов становятся эффективными механизмами обхода санкционных ограничений, введённых Западом в отношении ряда отечественных предприятий и целых отраслей, а также банковского сектора.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Aviateur (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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