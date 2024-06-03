Пробуксовка в переговорном процессе о поставках российского природного газа по инфраструктуре "Сила Сибири-2" вызвана позицией китайской стороны по фактически демпинговой стоимости голубого топлива, сопоставимой с ценами на внутренним рынке РФ, сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на источники пишет, что власти Поднебесной не желают идти на компромисс в этом вопросе и не хотят переплачивать за будущие поставки отечественного природного газа по этому маршруту.

Ранее зампред кабмина РФ Александр Новак заявил о планах "Газпрома" выйти на финишную прямую в переговорах по теме дальнейших поставок природного газа по "Силе Сибири-2" и подписать контракт с китайской CNPC в ближайшее время.

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