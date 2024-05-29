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Yonhap: Северная Корея запустила 150 воздушных шаров с отходами своим соседям
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 9:10

Yonhap: Северная Корея запустила 150 воздушных шаров с отходами своим соседям

Южнокорейскую границу воздушные объекты, снаряженные бытовым мусором и продуктами жизнедеятельности в районе юго-восточной провинции Южный Кёнсан, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военные власти Южной Кореи.

КНДР ранее анонсировала подобные действия. Они стали ответными, на агитационные материалы, которые также по воздуху, на территорию коммунистического государства направляет капиталистический сосед.

"Макулатура и мусор скоро будут разбрасываться в приграничные районы республики Корея и в ее глубь, чтобы там поняли, насколько серьёзная работа требуется для их уборки", — заявил ранее замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир.

Местные СМИ сообщают, что в течение продолжительного времени, бежавшие из Северной Кореи в Южную активисты, отправляли в КНДР воздушные шары с листовками, критикующими политику правящей партии и лично Ким Чен Ына.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Долина Напа (Creative Commons CC0 1.0).

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