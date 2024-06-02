В конце мая Северная Корея уже отправила своим южным соседям полторы сотни воздушных шаров с бытовыми отходами и навозом. В ночь с первого на второе июня КНДР в четыре раза увеличила отправку специфического груза на сопредельную территорию Южной Кореи.

По информации агентства Yonhap, границу пересекли уже 600 воздушных объектов. Как и ранее, в специальные контейнеры, прикрепленные к аэростатам поместили окурки, бумагу, навоз, пластиковые пакеты и прочие отходы.

В Сеуле считают, что отправка в приграничные регионы страны различного мусора, является ответными мерами Пхеньяна на акции южнокорейских активистов, которые аналогичным образом отправляют в КНДР листовки и агитационные материалы пропагандистского содержания с критикой правящего в Северной корее режима и лично лидера страны Кем Чен Ына.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Купоно Кувамура (Creative Commons CC0 1.0)