В конце мая Северная Корея уже отправила своим южным соседям полторы сотни воздушных шаров с бытовыми отходами и навозом. В ночь с первого на второе июня КНДР в четыре раза увеличила отправку специфического груза на сопредельную территорию Южной Кореи.
По информации агентства Yonhap, границу пересекли уже 600 воздушных объектов. Как и ранее, в специальные контейнеры, прикрепленные к аэростатам поместили окурки, бумагу, навоз, пластиковые пакеты и прочие отходы.
В Сеуле считают, что отправка в приграничные регионы страны различного мусора, является ответными мерами Пхеньяна на акции южнокорейских активистов, которые аналогичным образом отправляют в КНДР листовки и агитационные материалы пропагандистского содержания с критикой правящего в Северной корее режима и лично лидера страны Кем Чен Ына.
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Купоно Кувамура (Creative Commons CC0 1.0)
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