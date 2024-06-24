Продажи ограниченной серии кроссовера Jetour Traveller Silver Dragon Wings начались в Китае. Эта модель, базирующаяся на оригинальном Jetour Traveler, выпущена в количестве 30 экземпляров по цене $30,000 каждый.
Автомобиль адаптирован для бездорожья, оснащён усиленным бампером, 20-дюймовыми дисками и вездеходными шинами. Капот украшает логотип бренда. В салоне присутствует Т-образная компоновка с большим центральным экраном.
Технические характеристики включают 2,0 литровый двигатель мощностью 254 л. с. и 7-ступенчатую коробку передач. К авто добавлены многофункциональная платформа на крыше, спутниковая приставка и другие аксессуары.
Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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