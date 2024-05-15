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В Японии было зафиксировано рекордное количество заражений новым смертельно-опасным заболеванием
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:47

В Японии было зафиксировано рекордное количество заражений новым смертельно-опасным заболеванием

В Японии зафиксировали рекордное распространение новой болезни, которая в кратчайшие сроки может привести к смертельному исходу. Данное заболевание называется гемолитический стрептококк.

С 5 мая 2024 года количество заболевших достигло 801 человека. В прошлом году то же заболевание было зафиксировано у 941 человека в острой фазе. Причины появления столь массового заражения, пока остаются неизвестными.

Местные СМИ выдвинули версию, что гемолитический стрептококк стал активно поражать японцев в связи с ослаблением комплексных мер по зашите от COVID-19.

Фото: Flickr.com /nakashi (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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