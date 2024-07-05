В последнее время посольство Японии в России ужесточило требования к оформлению виз. Теперь, если заявитель предъявляет выписку с иностранного банка, консулы требуют видео, подтверждающее владение картой. Это новшество не является обязательным условием для получения визы, поскольку визы также выдают на основании выписок из российских банков.
Несмотря на новые требования, Япония продолжает оставаться лояльной к российским заявителям, одобряя визы большинству после дополнительных проверок, сообщает Tourdom.Ru.
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