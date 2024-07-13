Jaguar анонсировал сокращение своего модельного ряда до одного автомобиля, прекращая производство пяти моделей. Информацию об этом опубликовал сайт carscoops.com.

Модели XE, XF, F-Type, E-Pace и I-Pace EV будут сняты с производства, поскольку, по словам генерального директора Jaguar Адриана Марделла, они не приносят желаемого дохода компании.

К 2024 году SUV F-Pace останется единственным представителем бренда в линейке, но и его производство предполагается прекратить в скором времени.

Согласно данным издания, на смену снятым моделям придут новые электромобили, запуск которых намечен на 2025 год. В конце текущего года ожидается презентация концепта одной из будущих моделей.

Фото: commons.wikimedia.org/Staffan Andersson (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)