Китайский автобренд Jaecoo снизил цены на кроссовер Jaecoo J7 в России. Стоимость модели 2024 года выпуска теперь на 40-190 тысяч рублей ниже, в зависимости от комплектации, что представляет собой снижение на 1,1-5,7%.
Цены на различные версии теперь следующие: базовая комплектация Lifestyle стоит 3 149 900 рублей, Ultimate — 3 399 900 рублей, Active — 3 479 900 рублей, а Supreme — 3 709 900 рублей.
Флагманский Jaecoo J8, который недавно был представлен на российском рынке, не подвергся изменению цен и продолжает стоить от 4 399 000 до 5 099 000 рублей. Обе модели теперь не предлагаются в двухцветной окраске.
Фото: commons.wikimedia.org/Milhouse35 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Посол Софинский: Шейнбаум нацелена на конструктив с Москвой
Кремль выражает готовность развивать конструктивные отношения с новым правительством Мексики после выборов, заявил посол Николай Софинский РИА Новости. Софинский отметил, что РФ открыта к сотрудничеству с любым правительством, избранным мексиканцами.
Посол Ламбсдорфф оценил огромный интерес к РФ в Германии
Германские политики, депутаты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией, заявил посол Александер Ламбсдорфф в интервью ТАСС.
Немецкий инвестор Ральф Новак осуждён на пять лет колонии за хищение 52,4% акций BelkaCar
Инвестора Ральфа Новака приговорили к 5 годам в тюрьме за хищение боле чем 50% акций у каршеринговой организации BelkaCar. Спустя несколько лет другой акционер Борис Зимин также оказался участников дела о воровстве и заочно уже осуждён.
Автоэксперт Мигаль: автомобили необходимо покупать только через официальных дистрибьюторов
Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль предупредил о рисках, связанных с покупкой неофициально ввезенных автомобилей.