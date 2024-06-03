Китайский автобренд Jaecoo снизил цены на кроссовер Jaecoo J7 в России. Стоимость модели 2024 года выпуска теперь на 40-190 тысяч рублей ниже, в зависимости от комплектации, что представляет собой снижение на 1,1-5,7%.

Цены на различные версии теперь следующие: базовая комплектация Lifestyle стоит 3 149 900 рублей, Ultimate — 3 399 900 рублей, Active — 3 479 900 рублей, а Supreme — 3 709 900 рублей.

Флагманский Jaecoo J8, который недавно был представлен на российском рынке, не подвергся изменению цен и продолжает стоить от 4 399 000 до 5 099 000 рублей. Обе модели теперь не предлагаются в двухцветной окраске.

Фото: commons.wikimedia.org/Milhouse35 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)