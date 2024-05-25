Конфискация средств России или доходов от них станет прямым нарушением международного права и может вызвать изменения статуса иммунитета на государственную собственность, не ограничивая государства по всему миру в понятии ответных действий на подобные ходы, заявил финансист Александр Лосев в интервью РИА Новости.

"Это может запустить перемены в понятии иммунитета на госсобственность, и расширить границы контрмер за пределы правовых ситуаций. То есть превратит ответную реакцию в неограниченный механизм действия для любой страны, которая посчитает, что она имеет право на возмещение ущерба. То есть каждое государство теперь может найти к примеру американские активы и конфисковать их", - считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Заблокированные средства нашей страны, после начала СВО в странах ЕС, США и ряда других государств, являются активами Центрального банка и в этом случае возникает угроза для активов всех центральных банков планеты, которые формируются в валютах тех стран, которые собираются нарушить международное право и их конфисковать, констатирует эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Крипин Дет (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).