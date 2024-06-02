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В Белгородской области погиб чиновник из-за детонации боеприпаса
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  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 10:40

В Белгородской области погиб чиновник из-за детонации боеприпаса

Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области получил смертельные ранения из-за детонации боеприпаса, также при этом пострадали ещё несколько государственных и муниципальных служащих, пишет в своём аккаунте в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По оперативным данным известно что травмы получили глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков, сообщает губернатор. Они получили незначительные ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас правоохранительные органы на месте устанавливают обстоятельства и причины происшедшего. Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Андрей Самохоткин (Creative Commons CC0 1.0)

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