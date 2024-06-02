Заместитель главы администрации Корочанского района Белгородской области получил смертельные ранения из-за детонации боеприпаса, также при этом пострадали ещё несколько государственных и муниципальных служащих, пишет в своём аккаунте в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По оперативным данным известно что травмы получили глава района Николай Нестеров и главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков, сообщает губернатор. Они получили незначительные ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас правоохранительные органы на месте устанавливают обстоятельства и причины происшедшего. Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Андрей Самохоткин (Creative Commons CC0 1.0)