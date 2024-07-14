Власти Новороссийска обратились с просьбой не совершать выезды в направлении Сухой щели локации Дюрсо из-за крупного лесного пожара. Муниципалитет предостерегает от осложнения прохода техники, задействованной в ликвидации возгорания. Данная информация обнародована в официальном Telegram-канале главы города Андрея Кравченко.

"В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место",- дополняет оперативные данные пресс-служба администрации Новороссийска.

Сегодня утро стало известно, что огонь охватил реликтовый лес в хуторе Дюрсо под Новороссийском. Кадры возгорания постят в социальных сетях очевидцы. На них видно, что стихия уже подбирается к жилым постройкам.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Служба охраны рыбы и дикой природы (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)